Coronavirus: Sala, 'abbiamo grande dovere di stare a casa'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Guardando le immagini arrivate da Bergamo ieri sera ci si spezza il cuore. Mentre continuiamo a lottare a Milano, la nostra solidarietà va alle province più toccate, come Bergamo e Brescia. Abbiamo un grande dovere, ora più che mai: stiamo in casa". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene via Twitter sull'emergenza coronavirus che sta colpendo duramente la Lombardia.