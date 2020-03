Coronavirus: Orlando, 'ragionevole inasprire divieti**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' ragionevole che i divieti possano essere inaspriti". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario Pd, a L'Aria che Tira su La7. "Non è che la corsa di per sè è pericolosa ma i sindaci, che spesso devono far rispettare una serie di vincoli e devono fare dei controlli, si trovano in una situazione difficile perchè se le poche forze devono star a guardare quelli che vanno a correre, poi non possono essere utilizzate diversamente. C'è un problema di risorse umane per fare i controlli e bisogna decidere dove le concentriamo".