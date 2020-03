Coronavirus: Musumeci, 'dopo la fine dell'emergenza venite in Sicilia'

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Non appena l'emergenza coronavirus sarà terminata vi aspetto in Sicilia. Questa terra vive di turismo". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Mattino 5. "Abbiamo la consapevolezza di quanto grave sia il momento - dice -soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di liquidità e di assistenza e di essere accompagnati in questo processo". "Io già 15 giorni fa avevo lanciato un appello ai cittadini del Nord, dicendo loro di non venire in Sicilia e mi stavano linciando- dice - anche in sede locale. I soliti cialtroni e sciacalli, coloro che sono alla spasmodica ricerca di un titoletto sul giornale. Purtroppo i fatti ci hanno dato ragione".