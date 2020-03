Coronavirus: Fico, 'ok capigruppo a risparmi Camera per emergenza'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Tutti i capigruppo sono d'accordo nel destinare i futuri risparmi della Camera in favore di interventi utili in questo momento di emergenza, ovvero alla Protezione civile per le spese sanitarie. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Nei prossimi giorni, inoltre, valuteremo la possibilità di allestire a Montecitorio un punto per le donazioni di sangue, che anche in questo momento sono estremamente importanti. L'attività delle Camere è quanto mai necessaria e preziosa in una situazione di emergenza come questa. Buon lavoro a tutti".