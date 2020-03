Coronavirus: De Petris-Fornaro, ' da governo sforzo straordinario'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Di fronte alla drammatica crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese con gravi conseguenze economiche e sociali il governo sta facendo uno sforzo straordinario". Lo affermano i capigruppo di Leu, Loredana De Petris e Federico Fornaro al termine della riunione dei gruppi di Camera e Senato tenutasi in video conferenza.

"Il decreto Cura Italia che ha iniziato il suo iter al Senato contiene misure ottime ed inedite sia sul fronte degli ammortizzatori sociali sia su quello dei settori più colpiti dalla crisi ad iniziare dal turismo, il commercio, il lavoro autonomo, con una mobilitazione di risorse imponente, ma purtroppo le emergenze cui far fronte si allargano ogni giorno che passa e nessuno dovrà essere lasciato indietro".

"Per questo siamo impegnati come Liberi e Uguali nel passaggio parlamentare di conversione del decreto a migliorarlo per rispondere ai tanti bisogni dei cittadini, in particolare di quelli meno garantiti e a trovare insieme a maggioranza e governo le ulteriori risorse necessarie. Le misure straordinarie, ancorché tardive, varate nella notte dalla BCE per l’emergenza Coronavirus, grazie alla forte pressione del Presidente Conte e del ministro Gualtieri, devono poter mettere l'Italia nelle condizioni di poter finanziare altre misure indispensabili per il Paese nel segno dell'equità", concludono De Petris e Fornaro.