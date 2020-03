Coronavirus: Casaleggio, 'visite mediche in remoto e assemblee online'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Ogni processo fondamentale del Paese dovrà avere un contingency plan per poter funzionare anche in periodi come questi. I medici dovranno poter fare le visite anche in remoto come molti stanno oggi facendo, le assemblee pubbliche dovranno poter funzionare anche in remoto come successo per il consiglio comunale di Bologna, dovrà essere possibile erogare la formazione o svolgere un lavoro anche a distanza. Non potremo più farci trovare impreparati in futuro. Ognuno di noi oggi ha il possibilità di innovare nel proprio campo e progettare il nuovo tempo di Pace". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Associazione Rousseau Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5S.