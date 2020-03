Coronavirus: Bertolaso, 'dagli Usa ci chiedono consigli su progetto ospedale Fiera'**

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Sembra che l'idea del grande centro di rianimazione piaccia in giro: lunga teleconferenza ieri sera con Ignazio Marino ed alcuni vice presidents della Jefferson University di Philadelphia, una delle istituzioni mediche più famose al mondo con 32.000 dipendenti e milioni di pazienti. Un'ora di domande sul nostro progetto e sulle modalità di realizzazione. Bello che ci abbiano chiesto consiglio e aiuto, lieti di essere utili anche a distanza. Grazie ad Ignazio Marino per l'attestato di stima". È quanto scrive su Facebook Guido Bertolaso, chiamato dal governatore lombardo Attilio Fontana a realizzare l'ospedale temporaneo per fronteggiare l'emergenza coronavirus che sta colpendo duramente la Lombardia.