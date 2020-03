Coronavirus: a riunione P. Chigi punto su medici da inviare in Lombardia**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Si è parlato anche della proposta di mandare i medici in Lombardia, già discussa nella giornata di ieri, nella riunione in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte, i ministri e i vertici della Protezione Civile. E' attesa una decisione in merito nelle prossime ore. A quanto si apprende, si è fatto il punto delle terapie intensive in più nelle varie regioni e la distribuzione di materiali sanitari vari.