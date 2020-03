Casaleggio: "Mio padre previde un 2020 di grandi sconvolgimenti"

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Anche la nostra generazione sta vivendo la sua guerra. Una guerra al contrario dove i medici sono in prima linea e l'esercito trasporta i feretri. Nel 2008 mio padre realizzò un filmato sul futuro della politica, lo volle intitolare Gaia (chi lo volesse vedere lo trova su YouTube). In quel video prevedeva per il 2020 grandi sconvolgimenti". Lo rivendica in un post su Facebook Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau e figlio del cofondatore del M5S, Gianroberto.