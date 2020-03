Il sindaco che striglia i cittadini nel video diventato virale: "Però è servito, non si vede più nessuno"

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Devo essere sincero? Non mi aspettavo affatto che il mio messaggio video alla comunità di Delia scatenasse queste reazioni sui social. Ci sono state migliaia di visualizzazioni e altrettante condivisioni. Mi ha persino chiamato il sindaco di Palermo e Presidente Anci, Leoluca Orlando per dirmi che ho fatto bene e che il mio messaggio è stato utile". Gianfilippo Bancheri, 38 anni, è il giovane sindaco di Delia, piccolo centro della provincia di Caltanissetta di 5 mila anime, che ieri ha pubblicato su Facebook un video in cui invita i suoi concittadini a non uscire di casa per evitare il contagio da Coronavirus. E lo fa con forza. Una durissima diretta di quasi dieci minuti indirizzata ai propri concittadini che non rispettano le limitazioni alla circolazione e alle frequentazioni sociali per contrastare la diffusione del coronavirus.“Molti di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo che ‘andrà tutto bene’ – attacca Bancheri – ma io vorrei capire come ‘andrà tutto bene’ se continuiamo ad uscire ogni giorno per fare la spesa, se ogni giorno tantissime persone escono per comprare le sigarette e se la gente va e viene dal benzinaio?”.