Coronavirus: Zingaretti, 'nel Lazio stiamo costruendo rete per massima assistenza'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Dopo Spallanzani e Columbus Gemelli da domani operativo anche il Covid3 a Casalpalocco. Non ci fermiamo. Nel Lazio stiamo costruendo la rete per garantire il massimo dell'assistenza. Grazie a tutti gli operatori della sanità per questo sforzo straordinario". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.