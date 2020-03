Coronavirus: Lega, 'italiani in casa delinquenti fuori, indulto Bonafede schiaffo'**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Chiudiamo gli italiani in casa, ma apriamo le galere per far uscire i criminali e spalanchiamo i confini per far entrare clandestini e ong. Dopo i cinque 'svuota carceri' voluti dalla sinistra dal 2013 al 2018, ecco il sesto indulto mascherato firmato Bonafede. Uno schiaffo al buonsenso, alle Forze dell’Ordine e agli italiani”. Lo dice il deputato Nicola Molteni, responsabile sel Dipartimento sicurezza della Lega.