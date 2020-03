Coronavirus: Fontana, 'telefonata su Bertolaso?Mattarella deve essere sempre informato'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è costantemente informato dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sugli sviluppi del Coronavirus in Lombardia, non solo sulla decisione di affidarsi a Guido Bertolaso. "Credo che debba essere sempre informato e avvisato di tutte le scelte. Il presidente della Repubblica è molto attento a queste evoluzioni, a far sentire la sua vicinanza e il suo sostegno, è una costante che io lo tenga sempre aggiornato", spiega Fontana.