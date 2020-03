Coronavirus: domani 'Cura Italia' in Senato, verso accorpamento con primo dl**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Domani alle 16 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, annuncerà in aula che il decreto 'Cura Italia' è arrivato a palazzo Madama. Solo i capigruppo dovrebbero assistere alle comunicazioni della presidente, non essendo prevista una votazione. Subito dopo si riunirà la conferenza dei presidenti dei gruppi che dovrebbe svolgersi nella stessa aula del Senato (come accaduto nell'ultima riunione) per garantire la distanza tra i presenti.

La capigruppo è chiamata a stabilire le modalità di svolgimento del dibattito sulle comunicazioni - mercoledì 25 marzo alle 14 - del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 marzo. Ma, pur non essendo all'ordine del giorno, non è escluso che nella riunione verrà affrontato anche il tema dei 2 decreti sul Coronavirus. Il primo è già incardinato (venerdì scade il termine per la presentazione degli emendamenti). Il secondo, il 'Cura Italia', approda appunto domani a palazzo Madama.

A quanto si apprende da fonti parlamentari, l'intenzione sarebbe quella di accorpare i due decreti inserendo nel 'Cura Italia' il primo decreto Coronavirus sotto forma di emendamento. Un'ipotesi di cui si sta discutendo in queste ore. E non è escluso che nella riunione di domani possa emergere anche un confronto su come esaminare in sicurezza il decreto da parte delle commissioni. Si tratta di un provvedimento a 360 gradi che coinvolge principalmente la commissione Bilancio ma anche Lavoro, Scuola, Salute solo per citarne alcune. E la Salute, per dire, è praticamente tutta in quarantena dopo l'audizione del viceministro Sileri risultato poi positivo al Coronavirus.