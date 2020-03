Coronavirus: attesa per dl 'cura Italia', bollinatura e poi invio al Colle**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Al lavoro tutta la notte, alcune fonti narrano all'Adnkronos di ministri addirittura richiamati per riformulare alcune parti del dl 'cura Italia'. Il provvedimento monstre per dare ossigeno alla sanità e all'economia italiane alle prese con l'emergenza Covid-19 è stato a lungo in alto mare, ma alcune fonti assicurano che il testo ora è chiuso e al momento è alla Ragioneria per la bollinatura. Uno scoglio non di poco conto, visto che si tratta dell'organo deputato a garantire che tutte le misure abbiano adeguata copertura. L'obiettivo, viene spiegato dal Mef, è assicurare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro oggi, senza ulteriori rinvii. Intanto dopo giorni in cui si rincorrevano bozze di nuova stesura, non è stato ancora diffuso il testo definitivo del decreto che ha ottenuto il disco verde dal Consiglio dei ministri.