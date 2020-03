Coronavirus: atterrato a Milano volo Lufthansa con 1.500 tute mediche**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - E’ atterrato oggi alle ore 12.30 a Milano Malpensa il volo LH 1856 di Lufthansa proveniente da Monaco di Baviera con un trasporto eccezionale: 1.500 tute mediche donate dalla Cina all’Italia per sostenere l’attuale emergenza Coronavirus. Air Dolomiti, la compagna aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha lavorato a stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia in Germania, coordinando l’operazione e rendendosi disponibile ad offrire il proprio supporto all’Italia e alla sua gente: il volo, inizialmente previsto su un Embraer 195 di Air Dolomiti, è stato promosso ad un Airbus A320 Lufthansa per via del trasporto eccezionale. Una collaborazione tra più realtà come Lufthansa, Air Dolomiti, Generali Deutschland (Gruppo Generali) e l’Ambasciata italiana: un lavoro di squadra per dare il nostro contributo.