Coronavirus: Stefano (Pd), 'bene dl, ora stop contagio mercati e scalate ostili'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “È una buona notizia che sia arrivato questo nuovo decreto con una dotazione consistente di oltre 25 miliardi ma è bene che, anche nel governo, ci sia la consapevolezza che serviranno altri interventi radicali sul fronte del lavoro autonomo e delle imprese, del sostegno al sistema economico e agli Enti locali, ai quali va assicurata la liquidità necessaria ad andare avanti”. Lo dice il senatore Dario Stefàno, vicecapogruppo del Pd al Senato.

“Occorre reagire anche di fronte ai dati delle Borse –aggiunge- Se l’ Oms ha dichiarato la pandemia, perché non pensare di bloccare il contagio anche dei mercati? Sicuramente L’Italia deve attivare il suo golden power per fronteggiare possibili scalate ostili. Bisogna tenere duro e continuare a lavorare, con l’obbligo di mantenersi uniti intorno alle istituzioni, governo centrale o amministrazioni regionali che siano. Stop alle polemiche da primi della classe. E questo vale anche per chi è all’opposizione. Se ci sono proposte, che siano unitarie e costruttive. È il momento di cacciare il virus non di dare la caccia a like e voti. Ce la faremo”.