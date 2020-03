Coronavirus: Salvini, 'non bastano rinvii, serve stop tasse'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Siamo ottimisti, siamo fiduciosi, sappiamo che il lavoro dei medici, degli operatori sanitari, dei biologi, dei virologi, dei ricercatori è eccezionale però è chiaro ed evidente che l'economia italiana, le imprese, i negozi, le fabbriche e le famiglie italiane non torneranno nella normalità a giugno, ma probabilmente neanche a luglio e ad agosto. Quindi non basta uno o due mesi di rinvio o di sospensione, serve l'azzeramento, l'annullamento delle tasse per molti settori produttivi". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, aggiungendo la richiesta dell'"annullamento della tassa sulla plastica e sullo zucchero".