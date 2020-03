Coronavirus: Rosato, 'indispensabile sforzo aggiuntivo su autonomi'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Il giudizio sul decreto è positivo ma Italia Viva chiede sin d'ora "uno sforzo aggiuntivo" sulle misure a sostegno di lavoratori autonomi "nel prossimo provvedimento". Lo dice Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, interpellato dall'Adnkronos.

Soddisfatti del decreto? "E' un intervento, corposo, con misure importanti a sostegno dell’emergenza sanitaria e di chi è in prima linea, della cassa integrazione, della famiglia e delle imprese. E poi bene il blocco dei mutui e le norme a sostegno dei genitori". In queste ore Iv ha fatto una battaglia per le misure a sostegno dei lavoratori autonomi, bisogna fare di più? "Sì, sui lavoratori autonomi sarà indispensabile fare uno sforzo aggiuntivo nel prossimo provvedimento".