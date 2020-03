Coronavirus: Quartapelle (Pd), 'bene aiuto medici italo-venezuelani'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “I medici italo-venezuelani potranno lavorare e aiutare contro il coronavirus. Così come tutti coloro con un titolo di studio medico ottenuto all’estero. Un risultato importante per l’Italia ottenuto grazie al ministro Speranza, a Marina Sereni, Anna Ascani e Sandra Zampa, che hanno accolto le richieste delle associazioni degli Italo-venezuelani in Italia, raggruppati nella rete Venezuela la piccola Venezia, e del Partito democratico”. Lo scrive su twitter, Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri.