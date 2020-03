Coronavirus: Nardi, 'Fontana e Zaia condividono iniziativa Ceccardi e Centinaio?'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Fontana e Zaia prendano una posizione chiara sull'iniziativa dei loro compagni di partito Ceccardi e Centinaio che, senza alcuna autorizzazione e contro le norme vigenti, stanno attraversando l'Italia e l'Europa su un autobus per riportare turisti italiani che avrebbero potuto tornare, come molti altri hanno già fatto, in aereo". Lo dichiara Martina Nardi, deputato Pd.

"Possibile che i due governatori della Lega, da settimana in prima fila contro la pandemia e sempre pronti a criticare le scelte del governo, non dicano niente sulla follia dei loro colleghi della Lega?", conclude Nardi.