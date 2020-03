Coronavirus: Lorenzin, 'donare sangue uno dei pochi motivi validi per uscire'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Vorrei fare un appello ai tanti donatori di sangue: andate a donare, le strutture ospedaliere ne hanno grande bisogno. Sul sito dell'Avis, tutte le spiegazione su dove recarsi nella propria città per farlo in totale sicurezza. Lo Spallanzani di Roma, ad esempio, ha lanciato l'allarme, il sangue sta finendo e non solo per i malati di Cov19, ma anche per tutti gli altri malati che ne hanno bisogno". Così l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin e deputata Pd, ospite del programma radiofonico Cento Città, in onda su Rai Radio1. "Andare a donare il sangue - conclude - è forse uno dei pochi motivi validi per uscire di casa”.