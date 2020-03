Coronavirus: Gelmini, 'decreto subito in Parlamento e governo accolga modifiche'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “La consapevolezza di Conte che il decreto non basterà è certamente corretta, anche se non si capisce con quali risorse si potranno gestire gli ulteriori e successivi interventi. Il presidente del Consiglio ha preannunciato un nuovo decreto per aprile: speriamo che ciò consenta di superare i limiti di questo primo intervento normativo". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"A cominciare -aggiunge- dal riconoscimento del sacrificio che stanno facendo gli operatori sanitari e dalle risorse necessarie per non lasciare soli i lavoratori autonomi. Occorrerà intervenire strutturalmente anche sullo slittamento delle scadenze: sul fisco non ci si può limitare a rinvii a breve, e oltre che sui mutui servono misure anche sugli affitti. Siamo lontani dall’aver risolto tutti i problemi: adesso il decreto venga subito in Parlamento e governo sia disponibile ad accogliere modifiche migliorative”.