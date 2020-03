Coronavirus: F. Sala, 'speriamo in poteri speciali governatori in decreto'

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "Una misura che non vediamo ancora nelle bozze ma che vorremmo fosse inserita è i poteri stile 'Ponte Morandi' al presidente di Regione o comunque al commissario, per poter andare velocemente a ristoro delle imprese". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parlando delle misure economiche previste nel decreto allo studio del governo in tema di emergenza coronavirus.

"Abbiamo chiesto la cassa in deroga a 360 gradi, anche per chi ha solo un dipendente, questo lo troveremo sicuramente nel decreto, assieme all’aumento di circa un miliardo sul fondo sanitario e più di un miliardo per la Protezione Civile. Troveremo anche una misura sui lavoratori autonomi che allo stato attuale riteniamo un po’ insufficiente, perché si parla di 5-600 euro di ristoro sulle partite Iva e a nostro avviso non è sufficiente", conclude.