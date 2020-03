Coronavirus: Delrio, 'decreto strada giusta, primo passo'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Con i 25 miliardi di euro per sanità, protezione civile, lavoratori e imprese, compiuto primo passo. Servirà altro ancora per superare l'emergenza e far ripartire il Paese. Ma la strada è quella giusta". Lo ha scritto su twitter Graziano Delrio capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.