Coronavirus: da dl via fondi a Rai, giornali e radio-tv locali**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Non figurerebbero più nel decreto 'cura Italia' approvato questa mattina dal Cdm le risorse destinare alla Rai -40 milioni per compensare la sospensione del canone e il calo della pubblicità- i giornali e le emittenti radiotelevisive locali: a queste ultime, piccole radio e tv locali, le bozze del dl circolate nei giorni scorsi riconoscevano 80 milioni di euro.

Ieri, quando la notizia dei fondi destinati alla Rai era iniziata a circolare, da viale Mazzini avevano tenuto a precisare che i 40 milioni riportati nel dl erano stati già messi a bilancio della Legge Finanziaria 2019 e, quindi, non avrebbero comportato ulteriori oneri per lo Stato. Fatto sta che l'articolo dedicato alla Rai è stato cancellato con un colpo di bianchetto, come quelli, stando ad alcune fonti di governo, sull'editoria e l'emittenza radiotelevisiva locale, alle prese con un calo degli introiti pubblicitari senza precedenti.

"Si attinge dai fondi già esistenti, non si stanzia nulla di nuovo", sostiene una fonte di governo all'Adnkronos. A spingere per lo stop a nuovi stanziamenti sarebbero stati soprattutto i 5 Stelle, per i quali non sarebbero queste le priorità.