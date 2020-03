Coronavirus: Chef Rubio contro Salvini, 'sua passeggiata, in altri Paesi lo avrebbero linciato'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Salvini in centro con la fidanzata: 'Andavo a fare la spesa, o possono farla solo quelli di sinistra?'. In altri paesi l’avrebbero linciato o arrestato. Noi invece subiamo qualsiasi tipo di angheria, prepotenza, e stronzata stando a casa". Lo scrive Chef Rubio su twitter a proposito delle foto di Matteo Salvini ieri in centro a Roma.