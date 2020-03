Coronavirus: Cenni (Pd), 'per settore agricolo ammortizzatori e liquidità'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Ammortizzatori per tutti i lavoratori, anche del settore agricolo e della pesca. Aumento anticipi Pac, e primi interventi per liquidità aziende agricole e piano Made in Italy". Lo dichiara Susanna Cenni, vice presidente della Commissione agricoltura alla Camera e responsabile Agricoltura Pd.

"Bene anche il decreto per il ritiro del latte. Sono prime importanti risposte per il comparto che non ha mai smesso di garantire gli approvvigionamenti al Paese nonostante alcune criticità della logistica. Restano problemi in alcuni settori per la caduta dei mercati, come quello floricolo, ma fondamentali le rassicurazioni del ministro Gualtieri per ulteriori prossimi provvedimenti. Il Governo mantiene la promessa di non lasciare solo nessuno".