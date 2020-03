Coronavirus: Ascani, 'bene dl, attività scuole in smart working'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Buone notizie nel decreto #CuraItalia sulla scuola. Le attività saranno svolte mediante lavoro agile, tranne quelle indifferibili. Prevista la presenza del personale Ata solo nei casi di stretta necessità. Possibilità di organizzare attività da remoto anche per Ds". Lo scrive il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, su twitter.

“#CuraItalia: 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza e 43.5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti al momento del rientro e per acquisto di igienizzanti". Inoltre, "salvaguardati anche i contratti dei supplenti. Per le famiglie congedo parentale e voucher per baby-sitter e risorse per fornire dispositivi digitali e connettività”.