Coronavirus: riapre mercoledì sede presidenza Consiglio in via Mercede 96**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende, riaprirà i battenti mercoledì la sede della presidenza del Consiglio in via della Mercede 96 -sede distaccata di Palazzo Chigi- dove ieri è stato riscontrato un caso tra i dipendenti di positività al Covid-19. Lo stabile, dove ci sono gli uffici del Dipartimento per i servizi strumentali, ovvero logistica e informatica, rimarrà chiuso domani e nella giornata di martedì per consentire la sanificazione dei locali, dunque i dipendenti per i quali è prevista la presenza in sede potranno rientrare già mercoledì.