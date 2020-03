Coronavirus: Renzi, 'emergenza non si risolve con sparate populiste'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Quando la Lagarde ha detto quello che ha detto, tutta l'Italia si è schierata contro e non solo, la presidente della Commissione europea Von der Layen ha smentito la Lagarde. Io sono in linea con chi dice che le dichiarazioni di Lagarde sono assurde ma il problema del Covid non si risolve con sparate populiste, dicendo idiozie alle persone, dicendo che è una manovra dell'Europa contro l'Italia". Lo dice Matteo Renzi a L'Arena su La7.