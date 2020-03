Coronavirus: per morti in Lombardia oggi è giorno peggiore**

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Triste record. Con i 252 morti delle ultime 24 ore, quella di oggi è la giornata peggiore in assoluto per numero di morti in Lombardia da quando è scoppiata l'emergenza Covid2. Con i decessi delle ultime ore si è superato il "primato" della giornata dell'11 marzo, quando erano stati 149, ed è stato raggiunto totale di 1.218.