Coronavirus: P.De Luca, 'lavorare senza sosta per più mascherine

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Si continui a lavorare senza sosta per aumentare al massimo la disponibilità di mascherine anzitutto per gli operatori sanitari, ma anche per tutti i lavoratori del pubblico impiego e delle tante aziende che stanno garantendo le filiere produttive e i servizi essenziali in questi giorni drammatici". Lo dice in una nota il deputato Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee.

"È positiva l'accelerazione impressa da Consip, Protezione Civile e Commissario Straordinario. Secondo gli ultimi dati, infatti, è stato completato l'ordine di 30 mln mascherine chirurgiche, utilizzabili a breve, cui si aggiunge un altro milione legato allo sblocco delle forniture dalla Germania. E gli sforzi sono costanti a livello sia nazionale che regionale per aumentarne ulteriormente la disponibilità nel nostro intero Paese".

"Si prosegua in questa direzione, con rapidità ed efficacia, per tutelare in pieno la salute di tutti i nostri cittadini. L'arrivo di nuovi dispositivi permetterà di contrastare anche inaccettabili speculazioni sui prezzi riscontrate nei giorni scorsi in tante parti del nostro territorio. Uniti, supereremo l'emergenza".