Coronavirus: Meloni, 'preoccupata ma no polemiche, conti si fanno alla fine'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "All'inizio questa emergenza è stata sottovalutata poi il governo è corso ai ripari ma io ora non faccio polemiche, i conti li faremo alla fine". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, a L'Arena su La7.

"Sono preoccupata per il futuro dell'Italia, per l'economia e per il fatto che il sistema sanitario che potrebbe non reggere ma non mi metto a fare propaganda in una situazione così, affrontiamo una vicenda mia vista prima. Però ci sono cose che sin dall'inizio non hanno funzionato e l'ho detto anche a Conte: serviva un commissario straordinario abituato a confrontarsi con scenari complessi e scollegato da problemi di consenso".