Coronavirus: ieri 10mila controlli a Milano, 240 denunce

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Quasi 10mila controlli ieri e nella notte da polizia e forze dell'ordine a Milano tra persone e esercizi commerciali. Per quanto riguarda il commercio, secondo gli aggiornamenti della prefettura, scendono leggermente le denunce, che riguardano solo 19 titolari dai 24 del giorno precedente. Le persone denunciate per inottemperanza al Dpcm sul contenimento del Coronavirus o per falsa autocertificazione salgono a 221, per un totale di 240 denunce.