Coronavirus: Gelmini, 'in bozza dl misure incomplete, testo da migliorare'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Il ritardo con il quale si sta giungendo all’emanazione del decreto in materia economica e la confusione di un testo che, stando alle bozze che circolano, è ancora largamente incompleto, non sarà oggetto di polemiche sterili da parte di Forza Italia. Come forza di opposizione costruttiva, cercheremo di valutare nel merito le proposte del Governo e di migliorarle: e se dobbiamo stare alle bozze che circolano, le misure contenute sono incomplete". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Anche se alcune indicazioni fornite da Forza Italia e messe a punto dai nostri dipartimenti, coordinati da Giorgio Mulé e Renato Brunetta, sembrano essere state in parte accolte, su altri punti - sostiene Gelmini - ci pare invece che il decreto sia ancora carente. Speriamo che nottetempo migliori: noi comunque cercheremo di migliorarlo in Parlamento. Bene gli stanziamenti per la sanità, la cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti; manca però un serio riconoscimento premiale agli operatori della sanità, mentre sul fisco il governo fa il gioco delle tre carte. Carenti appaiono anche le misure sui lavoratori autonomi, sugli affitti (sui quali, a stare alle bozze attuali l’intervento è praticamente un pannicello caldo) e sui problemi di liquidità di piccole e medie aziende. Vedremo il testo definitivo e non faremo mancare il nostro contributo per migliorarlo. Prendiamolo come un punto di partenza. Perché servirà molto altro per uscire da questa emergenza”, conclude.