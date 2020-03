Coronavirus: Gallera, 'oggi recuperate 700mila mascherine da Regione Lombardia'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Oggi la Regione Lombardia "attraverso i propri canali che non voglio dire" è riuscita a recuperare 700mila mascherine. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza. Questa nuova fornitura "ci consentirà di avene per due giorni e mezzo o tre, quindi anche da questo punto di vista stiamo dando una risposta. Io, Caparini e Fontana siamo inondati di mail di persone che si offrono di darci una mano: forse qualcosa sta succedendo e li ringraziamo tutti".