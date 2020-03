Coronavirus: Gallera, 'non solo fiera, abbiamo altro piano da 192 posti letto

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Non solo la Fiera di Milano con i suoi 500 posti: Regione Lombardia ha un altro piano per trovare 192 posti di terapia intensiva in pochi giorni.

"Il presidente Fontana - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha chiamato Guido Bertolaso a darci una mano per la realizzazione dell'ospedale in Fiera e per aiutarci a trovare personale, ventilatori e tutto il necessario per attrezzare posti letto di terapia intensiva, utilizzando anche i molti contatti che ha a livello internazionale, sia il personale che deve essere qualificato".

A parte questo, "noi abbiamo strutturato un altro piano, che prevede di realizzare altri 192 posti letto di terapia intensiva, di cui 90 siamo in grado di strutturarli in sette giorni". I posti si troveranno "al San Carlo in due piani vuoti, al Policlinico, al Niguarda, al San Matteo e al San Gerardo". Servono, però, i macchinari, di cui la Protezione civile deve dare una risposta.