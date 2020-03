Coronavirus: confronto in maggioranza, pressing Iv su misure per autonomi

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Confronto in corso nella maggioranza nelle ore che precedono il Cdm per il decreto Coronavirus. A quanto si riferisce, Italia Viva sta mettendo in campo un pressing perchè ci siano norme a sostegno dei lavoratori autonomi, partite Iva, liberi professionisti. Che, peraltro, si fa notare rischiano di essere quelli " più colpiti" dagli effetti della crisi per l'emergenza Coronavirus. "Mancano norme vere per autonomi. Troppo poco -spiega una fonte Iv all'Adnkronos - sono anche esclusi dalle norme sui voucher per baby sitter e c'è anche poco sul resto".