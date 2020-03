Coronavirus: Ceccanti, 'errore voto Francia, tanto più in sistema a doppio turno'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il voto in Francia è stato un grave errore, tanto in più in un sistema a due turni. La caduta della partecipazione lo dimostra e ancor più il problema del secondo turno. Se sospeso, si possono tenere in freezer i risultati del primo, specie se la sospensione non fosse breve? E annullare tutto come sarebbe visto da chi ha votato oggi? Non bisognava proprio iniziare". Lo scrive su twitter Stefano Ceccanti del Pd.