Coronavirus: Brunetta, 'anche Letta la pensa come noi su uso fondo salva stati'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Siamo contenti di vedere che sempre più esponenti politici ed economisti stiano sostenendo la nostra proposta, lanciata subito dopo l'emergenza dovuta al coronavirus, di far ricorso al MES (come attualmente strutturato) per ottenere immediatamente quelle risorse necessarie per far fronte alla crisi di liquidità che si sta creando, per effetto della chiusura delle imprese e del commercio in tutta Italia". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.

"L'abbiamo chiesto sin da subito al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella sua audizione davanti alle commissioni Bilancio e l'abbiamo lanciata poi su tutti i giornali e i social network. Se anche una figura autorevole del Partito democratico come Enrico Letta la sostiene oggi sul suo account Twitter, significa che allora è diventata una proposta nazionale che il Governo ha il dovere di rappresentare alle istituzioni europee al più presto”.