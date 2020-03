Coronavirus: bozza dl, mascherine anche senza marchio CE ma con ok Iss

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Agevolare e accelerare l'acquisto di mascherine, anche sprovviste del marchio CE, ma che godano del disco verde dell'Istituto superiore di sanità. E' quanto prevede l'articolo 5 della bozza del dl per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica deil Covid-19 atteso nel Cdm di questa sera.

I finanziamenti, anche a fondo perduto, per le aziende produttrici potranno infatti "essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, come previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione".