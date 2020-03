Coronavirus: Bernini, 'servono misure più stringenti'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Forza Italia raccoglie l’appello del governo: non è il momento delle polemiche e degli attacchi reciproci, bisogna tutti stringerci intorno a chi lavora negli ospedali, a chi garantisce i servizi e tiene in piedi la filiera produttiva, alle forze dell’ordine, agli amministratori pubblici in prima linea". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia..

"Noi quell'appello lo abbiamo raccolto da tempo, prima ancora che venisse lanciato. Ma siamo convinti che questi servitori della nazione vadano tutelati al meglio, e non è certo sterile polemica sollecitare l’arrivo delle indispensabili mascherine, o denunciare il fatto che anche oggi troppe piste ciclabili sono percorse da irresponsabili ciclisti della domenica. Oggi i fisici italiani hanno rivolto un appello a tutti i governi del mondo perché adottino “misure più stringenti” per fermare il Coronavirus".

"Lo facciamo nostro, auspicando che anche il governo italiano lo ascolti, visto che dai territori cresce ancora l’allarme: il governatore Zaia evoca la necessità di un coprifuoco, e De Luca lo ha di fatto già applicato chiudendo un intero paese dopo che si è registrato un boom di contagi. Forza Italia c’è e lavora perché si realizzi l’auspicio del ministro Gualtieri: l’Italia è più forte del virus".