Coronavirus: telemedicina al Policlinico di Palermo, consulti a distanza a odontoiatri

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) - Il Policlinico Giaccone di Palermo in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19 "anche attraverso l’impiego della telemedicina, un’importantissima frontiera della medicina che sempre più si sta sviluppando nel mondo e che, fra le altre cose, non espone il personale sanitario e i pazienti stessi al rischio di infezioni in situazioni di emergenza come quella causata dal Coronavirus". Dopo l’Ematologia, per la quale è stato da poco attivato un percorso con i Medici di Medicina Generale, anche la Medicina orale offre consulti a distanza agli odontoiatri delle province di Palermo, Agrigento, Trapani, Enna, Caltanissetta per le patologie odontostomatologiche.

Il servizio è gestito da Olga Di Fede e Giuseppina Campisi attraverso uno spin-off (GOforMed) dell’Università degli studi di Palermo e permette agli odontoiatri di inviare una richiesta di consulto attraverso la App DoctOral (scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet), allegando una foto scattata in diretta al cavo orale del paziente o precedentemente acquisita e dettagliando il loro quesito; per le istruzioni –> clicca qui (https://www.sipmo.it/wp-content/uploads/2020/03/Emergenza-Covid-19-Servizio-gratuito-di-telemedicina-odontostomatologica.pdf).

“Attraverso DoctOral possiamo fornire ai nostri colleghi odontoiatri un ausilio per l’inquadramento clinico delle lesioni del cavo orale - spiega Giuseppina Campisi, Responsabile della Medicina Orale - che permetterà di selezionare solo i casi che necessitano di essere visitati in urgenza presso l’ambulatorio di Medicina orale, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali e della circolare aziendale che ha sospeso le visite e le prestazioni ambulatoriali, tranne che per le urgenze e i pazienti oncologici. Per tutti i pazienti, già presi incarico presso la struttura, è attivo il contatto email medicinaorale@odonto.unipa.it”.