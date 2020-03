Coronavirus: prefettura, a Monza 93 denunce, settimana prossima esercito in supporto

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Nella provincia di Monza e Brianza sono 3058 le persone e 764 gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine dopo i Dpcm per il contenimento del Coronavirus. In tutto, riporta la prefettura, sono state 93 le denunce per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; cinque le sanzioni amministrative e quattro le denunce per altri reati.

Sono questi i numeri – aggiornati al 13 marzo – dei controlli svolti dal dispositivo interforze coordinato dal prefetto Patrizia Palmisani, a cui si aggiungono i controlli effettuati quotidianamente dalla Polizia provinciale e dalle Polizie locali della Provincia

"I controlli svolti sono stati fin da subito importanti, anche grazie al contributo delle polizie locali", ha commentato Palmisani. "È tuttavia necessario intensificare ulteriormente l’attività sul territorio: i cittadini devono capire che le misure sono attuate nel loro interesse, a tutela della salute pubblica". Il prefetto ha comunicato che a partire dalla prossima settimana il dispositivo interforze sarà integrato anche dal contingente dell’Esercito italiano assegnato alla Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’. "Anche l’Esercito è pronto a fare la sua parte: il loro coinvolgimento è strategico, in quanto consentirà di aumentare ulteriormente le pattuglie attive sul territorio".