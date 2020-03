Coronavirus: Landini, 'se impresa ha problemi ricorra a cig, no licenziamenti'**

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Se un'impresa ha dei problemi ricorra alla cassa integrazione. Non deve licenziare nessuno. E' un messaggio che va dato. E in questo senso il Governo ha preso degli impegni". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini nel coso di una diretta su Facebook dopo la firma del protocollo condiviso tra governo e parti sociali per far fronte all'emergenza Coronavirus. "Nel provvedimento che il governo sta prendendo sugli ammortizzatori sociali - sottolinea il leader della Cgil - abbiamo chiesto che scrivano una cosa molto precisa: nessun deve essere licenziato perché oggi c'è il coronavirus. E abbiamo detto che se il governo mette a disposizione gli ammortizzatori sociali, cioè il sostegno al reddito e addirittura dà degli sgravi alle imprese, in questo momento nessun deve essere licenziato".