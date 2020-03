Coronavirus: Gallera, 'ipotesi reclutare personale medico dall'estero'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Corsa contro il tempo non solo contro il coronavirus ma anche per il reclutamento del personale sanitario in Lombardia. "Sono arrivate 1.600 domande e ne abbiamo valutate 692, di cui 68 medici specialisti, 137 specializzandi, 74 medici laureati e 323 infermieri. E' apprezzabile che qualcuno colga questa opportunità, ma bisogna che poi sul campo ci vada davvero", spiaga l'assessore lombardo al Wefare Giulio Gallera in conferanza stampa per fare il punto sull'emergenza.

"Stiamo pensando di recuperare personale anche dall'estero, abbiamo per esempio già contatti la Cina, il Venezuela e Cuba. Ogni giorno è sempre più complicato, ma il sistema reagisce con tutte le capacità che ha: entro 5 giorni contiamo di aprire tra i 90 e i 130 posti in terapia intensiva. Il problema, però resta sempre quello della disponibilità dei respiratori".