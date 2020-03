Coronavirus: Comune Palermo cerca volontari per bisognosi

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) - Reclutare volontari per l’assistenza a persone bisognose o che, in questo momento, non sono autosufficienti. L’attività di selezione è stata avviata dall’assessorato alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo, in collaborazione con gli uffici della Protezione civile comunale ed è rivolta a volontari di associazioni ed enti del terzo settore che siano disponibili a supportare il lavoro di assistenza, non sanitaria, a persone costrette in casa dall’emergenza Coronavirus. "In questo momento è una mera ricognizione - spiega l'assessore Mattina - perché il nostro auspicio è che non si creino condizioni emergenziali tali da richiedere tanta mobilitazione, ma è opportuno prepararsi nel caso in cui le autorità competenti ci chiedessero supporto. L'invito è rivolto a persone che già abbiano esperienza nel supporto a persone fragili e che siano regolarmente iscritte ad enti del volontariato o del terzo settore. Questi volontari saranno adeguatamente formati per poter interagire con persone che siano temporaneamente impossibilitate ad uscire di casa, soprattutto quelle più fragili: anziani, persone con disabilità, persone senza parenti. Tutti coloro che in questo momento potrebbero aver bisogno di supporto per svolgere attività minime giornaliere". Il modulo è disponibile sul sito del Cesvop, Centro di servizi per il volontariato, e deve essere inviato all’indirizzo mail assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it.