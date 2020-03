Coronavirus: Caparini (Lombardia), 'Governo protegge medici con stracci da polvere'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - "Il personale sanitario in Lombardia costituisce il 12% dei contagiati da Coronavirus e il Governo lo protegge con gli stracci da polvere". Lo scrive su Facebook l'assessore al Bilancio della Lombardia, Davide Caparini, tornando sull'argomento mascherine: già ieri sera aveva denunciato come quelle arrivate dalla Protezione civile non fossero a norma.