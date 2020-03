Coronavirus: Zingaretti, 'progressisti lavorino insieme contro disuguaglianze'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo dimostrare di essere capaci, innanzitutto noi della famiglia socialista, di uno spirito di solidarietà, comprensione e flessibilità, lavorando assieme per coordinare e condividere tutte le necessarie azioni comuni". Si legge nella lettera inviata da Nicola Zingaretti ai leader progressisti europeo.

"Ciò riguarda innanzitutto gli aspetti sanitari, sostenendo la ricerca scientifica, i sistemi sanitari, l’opera di prevenzione e di ricerca, mettendo in comune le esperienze che si stanno facendo sul campo. Ma riguarda anche, ed è questo un aspetto fondamentale, la lotta contro ogni possibile acuirsi di forme di diseguaglianaza sociale causate dalla crisi.".

"Per questo è importante mettere in atto, da subito, tutte quelle misure che saranno necessarie per contrastare conseguenze gravi sul piano economico, sociale e occupazionale".